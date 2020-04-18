الجيش الإسرائيلي يرمم الثغرة في السياج عند الحدود مع ميس الجبل

أن عناصر من فريق صيانة في ​الجيش الاسرائيلي​، يعملون على ترميم الثغرة في السياج التقني عند الحدود مع بلدة ​ميس الجبل​، وذلك بعد إزالة الأكياس التي اشتبهو بها بواسطة روبوت.

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