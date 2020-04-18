دعا رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم رئيس المجلس النيابي لـ"يقرأ الفاتحة على الحكومة بعدما قرأ الفاتحة على الهيركات"، سائلاً الحكومة عن "خطتها المالية والاقتصادية"، ورافضاً المس بـ"ودائع الناس ومدخراتهم وتعويضاتهم، وسط تجديد رفضه لاي هيركات يطال المودعين، وان الامر لن يمر".
وحذر نجم في حديث اذاعي، "من موجة الغضب الآتية"، منبهاً بأن "الناس ستنزل "بالشوكة" الى الشارع بما انها ترفض حمل السلاح، وستكون هذه الشوكة مقابل كل السلاح الموجود، وان لم يكن حسان دياب على قدر المسوولية والمهمة فليرحل وغيره جاهز لتولي المسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم لبري: كما قرأت الفاتحة على الهيركات فلتقرأ الفاتحة على الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.