نجم لبري: كما قرأت الفاتحة على الهيركات فلتقرأ الفاتحة على الحكومة

دعا رئيس ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل و​الطاقة​ و​المياه​ النائب ​نزيه نجم​ رئيس ​المجلس النيابي​ لـ"يقرأ الفاتحة على ​الحكومة​ بعدما قرأ الفاتحة على الهيركات"، سائلاً الحكومة عن "خطتها المالية والاقتصادية"، ورافضاً المس بـ"ودائع الناس ومدخراتهم وتعويضاتهم، وسط تجديد رفضه لاي هيركات يطال المودعين، وان الامر لن يمر".

وحذر نجم في حديث اذاعي، "من موجة الغضب الآتية"، منبهاً بأن "الناس ستنزل "بالشوكة" الى الشارع بما انها ترفض حمل ​السلاح​، وستكون هذه الشوكة مقابل كل السلاح الموجود، وان لم يكن ​حسان دياب​ على قدر المسوولية والمهمة فليرحل وغيره جاهز لتولي المسؤولية".