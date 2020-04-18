توزيع أدوية أمراض مزمنة في عين قنيا بمبادرة من زينة أرسلان

أعلن ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، عن أن وحدة ​عين قنيا​ في الحزب ومؤسسة الأمير ​مجيد أرسلان​، وزعتا بمبادرة من الأميرة زينة ​طلال أرسلان​، أدوية للأمراض المزمنة مجانا على أكثر من 100 عائلة، في مركز ​الأمير مجيد ارسلان​ الطبي في البلدة، في حضور رئيس دائرة حاصبيا- ​مرجعيون​ في الحزب بسام كزيلا، رئيس وحدة عين قنيا رجا يونس، منسقة مؤسسة الامير مجيد ارسلان في عين قنيا الشيخة نورا سنان، وحشد من المشايخ والأهالي.

وأكد رئيس الوحدة رجا يونس "المضي قدما بالوقوف الى جانب الأهالي، وتقديم يد العون بجميع الامكانات المتاحة". وتوجه الى الأهالي بالقول: "نعدكم بأننا لن نوفر جهدا إلا ونقدم ما استطعنا من مساعدة لتخطي هذه المرحلة الصعبة"، منوها بمبادرة الاميرة زينة أرسلان.