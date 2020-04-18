أبو زيد بذكرى مجزرة قانا: العدوانية الإسرائيلية مازالت مستمرة

أشار النائب السابق أمل أبو زيد في ذكرى مجزرة قانا، إلى أن "18 نيسان تاريخ لا ينسى، إنه ذكرى مجزرة قانا، التي ارتكبتها إسرائيل عام 1996، بتخطيها كل المواثيق الدولية، وقصفها موقع قوات حفظ السلام الدولية، حيث استشهد يومها أهلنا، الذين لجأوا إلى اليونيفيل، طلبا للحماية من القصف الإسرائيلي".
وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "العدوانية الإسرائيلية ماتزال مستمرة، وتخرق بشكل فاضح سيادتنا، جوا وبحرا وبرا، وطمعها بثروتنا النفطية والمائية، يجب أن يكون حافزا لنا جميعا، لكي نوحد صفوفنا ونقف إلى جانب الدولة اللبنانية، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة، التي يمر فيها لبنان، بدل القيام بمحاولات شق الصفوف".
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