النشرة: مسيرة احتجاجية في صيدا تنديداً بالغلاء الفاحش وارتفاع سعر الدولار

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان "عدداً من الشبان جابوا في صيدا شوارع المدينة في ​مسيرة​ احتجاجا على الغلاء الفاحش وارتفاع ​سعر الدولار​، مرددين هتافات تندد بإرتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار و​الفاكهة​".

وفي منطقة القياعة ولليوم الثاني على التوالي نفذ الاهالي مسيرة "تنديدا بتوقف العمل نتيجة التعبئة العامة"، مطالبين بـ"إجراءات تأخذ بعين الاعتبار امكانية العمل لانهم لا يستطيعون تأمين معيشتهم".