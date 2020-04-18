النشرة: مسيرة احتجاجية في صيدا تنديداً بالغلاء الفاحش وارتفاع سعر الدولار

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان "عدداً من الشبان جابوا في صيدا شوارع المدينة في مسيرة احتجاجا على الغلاء الفاحش وارتفاع سعر الدولار، مرددين هتافات تندد بإرتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة".
وفي منطقة القياعة ولليوم الثاني على التوالي نفذ الاهالي مسيرة "تنديدا بتوقف العمل نتيجة التعبئة العامة"، مطالبين بـ"إجراءات تأخذ بعين الاعتبار امكانية العمل لانهم لا يستطيعون تأمين معيشتهم".
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