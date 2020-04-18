تأسيس صندوق تعاضدي لسد فرق الاستشفاء في المقيطع تلحياة بعكار

قررت خلية الأزمة في بلدة المقيطع - تلحياة في قضاء عكار، في اجتماع عقدته اليوم، تأسيس صندوق تعاضدي، في البلدة، لتغطية فرق الاستشفاء على فاتورة الجهات الضامنة المختلفة: وزارة الصحة، ضمان اجتماعي، تعاونية موظفي الدولة.
وأشار المجتمعون إلى أن هذا القرار "يشمل جميع المنتسبين إلى الصندوق، من سكان البلدة، وهو سوف يتكفل بتأمين استشفائهم مئة بالمئة"، داعين الراغبين في "الانتساب إلى الصندوق، من أهالي البلدة، مراجعة أي من أفراد خلية الأزمة".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل 21 حالة وفاة وأكثر من 660 حالة إصابة بفيروس كورونا.
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