جريح في حال الخطر برصاصتين في حي السلم

أفادت معلومات ​صحفية​، عن أن شابين من ​بلدة بريتال​، كمنا مساء اليوم ل"ج. م." من بلدة بلاط الجنوبية قضاء ​مرجعيون​، خارج منزله الكائن في مشروع الملاك في ​حي السلم​ في بيروت، ولدى خروجه من المنزل أطلقا رصاصتين باتجاهه أصابته الأولى في ظهره والثانية في فخذه، و فرا من المكان، فيما نقل المصاب إلى ​مستشفى الرسول الأعظم​، وهو في حال خطرة.

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