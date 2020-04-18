علامة: قانا تركت ندوبا على جبين الإنسانية وجرحا في ميثاق الأمم

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​ ،في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لمناسبة ذكرى ​مجزرة قانا​، إلى أن "قانا آخر ليلات القدر الشاهدة على تمادي العدو، تركت ندوبا على جبين الإنسانية، وجرحا في ميثاق الأمم، وتجاوزا لكل القوانين والأعراف والحدود". ​​​​​​​

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