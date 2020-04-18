الجيش: توزيع مساعدات اجتماعية في 36 قرية وبلدة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أن وحدات الجيش، واصلت لليوم الثالث على التوالي، "توزيع المساعدات الإجتماعية في مرحلتها الأولى والتي تشمل مصابي الألغام وعائلات المتوفين منها. وشملت عملية التوزيع 36 قرية وبلدة في أقضية عاليه، جزين، صور، صيدا، زحلة، البقاع الغربي، النبطية، مرجعيون، بشري و زغرتا".
وأشارت المديرية في بيان إلى أنه المساعدات وزعت "لغاية تاريخه على 385 عائلة، على أن يتم استئناف عمليات التوزيع صباح الإثنين الواقع في 20/4/2020".
تجدر الإشارة إلى أن المساعدات المادية للأسر الأكثر فقرا أقرتها الحكومة وستستكمل تباعاً.
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