الجيش: توزيع مساعدات اجتماعية في 36 قرية وبلدة

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، أن وحدات الجيش، واصلت لليوم الثالث على التوالي، "توزيع المساعدات الإجتماعية في مرحلتها الأولى والتي تشمل مصابي ​الألغام​ وعائلات المتوفين منها. وشملت عملية التوزيع 36 قرية وبلدة في أقضية ​عاليه​، جزين، صور، صيدا، زحلة، ​البقاع الغربي​، ​النبطية​، ​مرجعيون​، بشري و ​زغرتا​".

وأشارت المديرية في بيان إلى أنه المساعدات وزعت "لغاية تاريخه على 385 عائلة، على أن يتم استئناف عمليات التوزيع صباح الإثنين الواقع في 20/4/2020".

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات المادية للأسر الأكثر فقرا أقرتها الحكومة وستستكمل تباعاً.