الأحرار: جعجع وزوجته اتصلا بشمعون نافيين اصدار القوات إشاعة حول صحته

أعلنت أمانة الإعلام في "​حزب الوطنيين الأحرار​"، في بيان، أن رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ والنائبة ​ستريدا جعجع​، أجريا اتصالين منفصلين برئيس الحزب ​دوري شمعون​، "نفيا فيهما أي علاقة للقوات اللبنانية بنشر الإشاعة التي طالت صحة الرئيس دوري، و تمنيا له طول العمر ودوام الصحة ليستمر بدوره السياسي الوطني والنضالي". كما جرى اتصال بين النائبة جعجع و​كميل دوري شمعون​ "في السياق نفسه".

تجدر الإشارة إلى أن إشاعات انطلقت على وسائل التواصل الإجتماعي و تتحدث عن استياء حالة شمعون الصحية.