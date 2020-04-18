أعلنت أمانة الإعلام في "حزب الوطنيين الأحرار"، في بيان، أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع، أجريا اتصالين منفصلين برئيس الحزب دوري شمعون، "نفيا فيهما أي علاقة للقوات اللبنانية بنشر الإشاعة التي طالت صحة الرئيس دوري، و تمنيا له طول العمر ودوام الصحة ليستمر بدوره السياسي الوطني والنضالي". كما جرى اتصال بين النائبة جعجع وكميل دوري شمعون "في السياق نفسه".
تجدر الإشارة إلى أن إشاعات انطلقت على وسائل التواصل الإجتماعي و تتحدث عن استياء حالة شمعون الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحرار: جعجع وزوجته اتصلا بشمعون نافيين اصدار القوات إشاعة حول صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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