النشرة: وصول الشعلة المقدسة الى بلدات قضاء مرجعيون

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن "وصول ​الشعلة المقدسة​ عند ​الساعة​ 8:30 من مساء اليوم الى بلدات قضاء ​مرجعيون​ حيث حملها الاب غريغريوس سلوم، كاهن رعية مار جاورجيوس في ابل السقي، منتدب من ابرشية صيدا وصور للروم الارثوذكس، حيث اتى بها من ​القاعدة​ الجوية الى ​الجنوب​، ابتداءً بصيدا ومروراً بصور و​النبطية​ فمرجعيون وحاصبيا".

هذا وقد كان باستقبالها في قضاء مرجعيون كهنة رعايا بلدات ديرميماس، ​برج الملوك​، ​جديدة مرجعيون​ وابل السقي، للتبارك وإضاءة شموعهم من الشعلة الآتية من ​قبر المسيح​ في أورشليم وحملها الى كنائسهم كل في رعيته، بغياب مشاركة ابناء البلدات عكس ما جرت العادة، التزاماً منهم بالتعبئة العامة و​حظر التجول​ بسبب ​فيروس كورونا​، وسيحتفظ الكهنة بالشعلة المقدسة داخل الكنائس، الى ان تمر فترة الحجر ويتبارك منها المؤمنون بعد ذلك.