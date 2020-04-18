النشرة: وصول الشعلة المقدسة الى بلدات قضاء مرجعيون

أفاد مراسل النشرة في حاصبيا عن "وصول الشعلة المقدسة عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الى بلدات قضاء مرجعيون حيث حملها الاب غريغريوس سلوم، كاهن رعية مار جاورجيوس في ابل السقي، منتدب من ابرشية صيدا وصور للروم الارثوذكس، حيث اتى بها من القاعدة الجوية الى الجنوب، ابتداءً بصيدا ومروراً بصور والنبطية فمرجعيون وحاصبيا".
هذا وقد كان باستقبالها في قضاء مرجعيون كهنة رعايا بلدات ديرميماس، برج الملوك، جديدة مرجعيون وابل السقي، للتبارك وإضاءة شموعهم من الشعلة الآتية من قبر المسيح في أورشليم وحملها الى كنائسهم كل في رعيته، بغياب مشاركة ابناء البلدات عكس ما جرت العادة، التزاماً منهم بالتعبئة العامة وحظر التجول بسبب فيروس كورونا، وسيحتفظ الكهنة بالشعلة المقدسة داخل الكنائس، الى ان تمر فترة الحجر ويتبارك منها المؤمنون بعد ذلك.
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