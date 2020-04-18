تسجيل 761 وفاة اليوم بكورونا في فرنسا وارتفاع المجموع إلى 19323 وفاة

أعلن مدير هيئة ​الصحة العامة​ في ​فرنسا​ جيروم سالومون، عن أن عدد الوفيات جراء ​فيروس كورونا​ في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323، وذلك منذ الأول من آذار، موضحاً أن السلطات في البلاد سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ761 حالة يوم الجمعة.

وانخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة في المستشفيات إلى أقل من 6000 لأول مرة منذ 31 آذار، ليعود إلى 5833، وهو رقم انخفض بنسبة 3.2٪ خلال 24 ساعة مسجلا انخفاضا لليوم العاشر على التوالي.

وتمثل ​الولايات المتحدة​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​ وفرنسا ما يقرب من ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، والذي يتجاوز في هذه المرحلة 158000 وفاة.