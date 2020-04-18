الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 701

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن "ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 701 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد خروج 55 من المصابين، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".
ولفتت الوزارة الى ان "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافياً".
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