الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 701

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان المصرية عن "ارتفاع ​حالات​ الشفاء من مصابي ​فيروس كورونا​ إلى 701 وخروجهم من ​مستشفيات​ العزل والحجر الصحي وذلك بعد خروج 55 من المصابين، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​".

ولفتت الوزارة الى ان "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافياً".