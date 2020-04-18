السلطات المغربية: تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة شهر إضافي

أعلنت السلطات المغربية، أنها "قررت تمديد ​حالة الطوارئ​ الصحية في البلاد على خلفية وباء ​فيروس كورونا​ لمدة شهر إضافي، وستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين".

وأهابت السلطات "بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها".