رئيس الوزراء الكندي: اميركا وكندا اتفقتا على إبقاء حدودهما مغلقة أمام السفر غير الضروري

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، ان "​الولايات المتحدة​ وكندا اتفقتا على إبقاء حدودهما مغلقة أمام السفر غير الضروري لمدة 30 يومًا أخرى، والإجراء سيبقي الناس على جانبي الحدود في أمان وسط الوباء".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق، ان "الحدود بين الولايات المتحدة وكندا ستكون من بين الحدود الأولى التي يتم فتحها، والولايات المتحدة وكندا تعملان بشكل جيد في التعامل مع الوباء، ولدى ​اميركا​ ​حالات​ مؤكدة و​وفيات​ بسبب COVID-19 أكثر من أي بلد في ​العالم​".