رئيس الوزراء الكندي: اميركا وكندا اتفقتا على إبقاء حدودهما مغلقة أمام السفر غير الضروري

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ان "الولايات المتحدة وكندا اتفقتا على إبقاء حدودهما مغلقة أمام السفر غير الضروري لمدة 30 يومًا أخرى، والإجراء سيبقي الناس على جانبي الحدود في أمان وسط الوباء".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، ان "الحدود بين الولايات المتحدة وكندا ستكون من بين الحدود الأولى التي يتم فتحها، والولايات المتحدة وكندا تعملان بشكل جيد في التعامل مع الوباء، ولدى اميركا حالات مؤكدة ووفيات بسبب COVID-19 أكثر من أي بلد في العالم".
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