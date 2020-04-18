النشرة: الجيش السوري يبدأ عمليةً عسكريةً محدودة في بادية تدمر

أفاد مراسل النشرة في سوريا عن "قيام وحدات من الجيش السوري بعمليةً عسكريةً محدودة، على المحور الممتد من جبال السخنة باتجاه منطقتي جزل وشاعر في بادية تدمر، بهدف تمشيط المنطقة بحثاً عن خلايا لمسلحي تنظيم داعش الذين هاجموا مواقع ونقاطاً قريبة من حقول النفط الأسبوع الماضي".
هذا وكان عناصر من تنظيم داعش قد هاجموا مواقع الجيش بعد ان قامت قوات سوريا الديمقراطية باطلاق سراحهم من سجونها .
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