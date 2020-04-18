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الداخلية الإيرانية: للإفراج عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لدى السلطات التركية

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دعا وزير الداخلية ال​إيران​ي ​عبد الرضا رحماني فضلي​، ​السلطات التركية​ بـ"الإفراج عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لديها في ظل تفشي وباء "كوفيد-19"، مؤكداً أن "تقديم الخدمات الحدودية بين إيران و​تركيا​ أصبح على مدى الأربع وعشرين ساعة دون توقف".

هذا وبدأت تركيا، في وقت سابق، "إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس "" المستجد"، وطرح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45 ألف سجين بشكل مؤقت في مواجهة خطر تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد داخل السجون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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