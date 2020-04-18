الداخلية الإيرانية: للإفراج عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لدى السلطات التركية

دعا وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، السلطات التركية بـ"الإفراج عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لديها في ظل تفشي وباء "كوفيد-19"، مؤكداً أن "تقديم الخدمات الحدودية بين إيران وتركيا أصبح على مدى الأربع وعشرين ساعة دون توقف".
هذا وبدأت تركيا، في وقت سابق، "إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد"، وطرح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا مشروع قانون للإفراج عما يقرب من 45 ألف سجين بشكل مؤقت في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.
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