شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهنئ البابا بعيد القيامة: مواقفك أفشلت المساس بوحدتنا الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل حزب المؤتمر برقية تهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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وقال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، في برقيته، "نتمنى بخالص الدعوات أن يعيد الله عز وجل عيد القيامة المجيد على جميع الأخوة الأقباط بالصحة والخير والبركات وعلى الشعب المصرى ومصرنا الغالية والحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا كى تنعم مصر بالأمن والاستقرار".

ووجه حزب المؤتمر تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس على مواقفه التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها العظيم، مؤكدا أن هذه المواقف أفشلت جميع محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب فى المساس بوحدة وتماسك المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية، مضيفا أن جميع المصريين يقفون يدا واحدة وصفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا أو خارجيا".