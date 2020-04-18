شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فايقة فهيم تطالب بمراقبة المراكز التعليمية لبيعها المشروعات البحثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن مراكز البحث والمكتبات تستغل أولياء الأمور، لعمل المشروعات البحثية لأبنائها، بمقابل مادي كبير، مشيرة إلى أن تلك المكتبات تقوم بعمل تسعيرة خاصة بإعداد الأبحاث مستغلين عدم قدرة الأب أو الأم على عمل البحث بمفردهم، وتقدم لهم كافة الخدمات بمقابل مادي لكل خطوة في البحث على حدة.

وأوضحت فايقة فهيم أن هذا المكتبات والمراكز البحثية غير مؤهلة لعمل المشروعات، نظرا لأن الأسئلة الواردة في الأبحاث تحتاج لفهم واستيعاب كافة الدروس التي أخذها الطالب منذ بداية الترم الثاني، مما سيدفع تلك المراكز إلى توحيد الإجابات لتسهيل المهمة عليهم، مما سيضر بالطلاب، خاصة أن وزارة التربية والتعليم حذرت من تطابق الأبحاث ووضعت آليات عدة للتأكد من المشروعات البحثية قبل استلامها.

وطالبت الوزارة بتشديد الرقابة على تلك المراكز المستغلة والمخالفة لقرار الوزارة، وسحب التراخيص منها إذا ثبت قيامها بعمل الأبحاث، وتوقيع عقوبة مالية عليهم، بجانب تكثيف دور الوزارة في الاستمرار في شرح كل خطوة من خطوات البحث وتسهيل إعداده من قبل الطالب والحفاظ على تحقيق الهدف الأساسي من المشروعات وهي تنمية مهارات الطالب.

وناشدت عضو مجلس النواب الأهالي بالإبلاغ الفوري عن أي مركز او مكتبة أو سيبر يقوم ببيع المشروعات البحثية وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدها.