شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتوصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل مقابل 20 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بإتاحة توصيل منحة العمالة غير المنتظمة للمنازل لأصحابها، وذلك مقابل رسم قدره 20 جنيها، وذلك لمواجهة التكدس الذي تشده مكاتب البريد مما قد يساهم في زيادة فرصة تفشي فيروس كورونا بدرجة كبيرة.

وأوضحت ثابت، في بيان لها، أن هناك سماسرة يقفون على أبواب مكاتب البريد ويتقاضون مقابل تسهيل لهم الحصول على المنحة، بمقابل مادي كبير، منوهة أنه في حالة تطبيق هذا الاقتراح فسيتم توحيد المقابل وفي ذات الوقت ضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين.

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ولفتت أن مشاهد تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد يهدر كافة الإجراءات والجهود التي تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، فالاختلاط المباشر بين الواقفين أمام المكاتب سيساهم في انتقال الفيروس، مما يستوجب وضع نظام للحماية والوقاية وفي الوقت ذاته الحفاظ على تسهيل صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفقد عدد من منافذ الهيئة القومية للبريد في محافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة انتظام سير العمل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"؛ وذلك للتأكد من تقديم الخدمة بأعلى كفاءة مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وفقا للخطة التي تم وضعها والتي شملت عددا من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمترددين على منافذ الهيئة المقدمة للخدمة؛ رافق السيد الوزير خلال الجولة عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.