شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" و "المحامين" أجازة الأحد و الاثنين بمناسبة عيد الأقباط وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الصحفيين أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 2003 و على القانون رقم 76 لسنة 1970 و على اللوائح الداخلية للنقابة قررت إجازة للنقابة يومى الأحد و الاثنين الموافقين 19 -20 إبريل 2020 وذلك بمناسبة الأعياد و شم النسيم و انه على جميع الإدارات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أكد من قبل أنه اتخذ قرارا بالإجماع، عدا العضو هشام يونس، للمساهمة في جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وبخاصة العمالة غير المنتظمة وفِي مقدمتها المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

وجاء نص القرار:"انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته وخصوصا الضعيفة منها، واستجابة لكثير من الطلبات التى وردت للنقيب وأعضاء المجلس من اعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة الآتى ، فتح حساب بنكى للتبرع بالنقابة لمن يرغب من اعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة".

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وأكد مجلس نقابة الصحفيين على افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، وكلف المجلس أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.

وأعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب، كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة كورونا.

كما أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب رجائي عطية، اليوم السبت، عن أن يومي الأحد والاثنين المقبلين، إجازة بمناسبة عيدي القيامة وشم النسيم، على أن يستأنف العمل بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢١ أبريل الجاري.

وتقدمت نقابة المحامين في بيان لها لأبنائها الأقباط بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وأن يُعيد الله عليهم هذه المناسبة الطيبة بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.