شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: الإعلام المصرى ترجم تناغم جميع المسارات فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن الإعلام المصرى قام بدور كبير وشديد الأهمية في تناوله لأزمة فيروس كورونا، مضيفا أنه يحسب للصحافة والإعلام المصرى ما قاموا به من دور هائل، ودور لا يقل أهمية عن الأدوار الأخرى التي تمت في المجتمع في إطار الدور التكاملى لجميع المسارات والتي منها المسار الطبي والحكومى والإعلامى.

وأضاف عبد المحسن سلامة في تصريحات له، أنه كان هناك تناغم بين المسارات المختلفة وأن الإعلام ترجم هذا التناغم و خلق نوع من التوازن، مشيرا إلى أن هناك أدوار كثيرة تنتظر الإعلام فى الفترة القادمة وأن فكرة التوعية مهمة وأنه لابد أن يعمق الإعلام مفاهم الوقاية .

وشدد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، على أن لابد أن يعمل الإعلام المصرى على تعميق كيف يأخذ المواطن أساليب الوقاية و أن الإصابة بفيروس كورونا ليست جريمة وأنه يجب أن يتكاتف الجميع مع المصاب.

فيما أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن خالص شكره وتقديره لصناع الدراما الذين يبذلون جهدا رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد واتخاذهم كافة الإجراءات الإحترازية لحماية العاملين فى مجال الدراما.

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وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى بيان له عن ثقته فى التزام القائمين على الأعمال الإعلامية والدرامية التى ستعرض خلال شهر رمضان المعظم، بالمعايير والضوابط المهنية الصادرة عن المجلس بالإضافة إلى مراعاتهم للظروف التى تمر بها البلاد والتى ترتب عليهم التزاما بالحرص على احترام ثقافة المجتمع ومعتقداته الدينية والروحية والأخلاقية.

وشدد المجلس على تطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التى تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أى محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو عبارات أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية الشهر الكريم.