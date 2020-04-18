شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة: إعلانات المسلسلات نتسلمها من شركات الإنتاج ولا نتدخل فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض وسائل الإعلام بيانا منسوب للفنان خالد النبوى حول مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى يذاع على قناة الحياة فى رمضان وجاء فى جزء منه إشارة إلى الدعاية الخاصة بالمسلسل عقب حازم شفيق رئيس قناة الحياة على البيان قائلا: "نعتز بوجود الفنان خالد النبوى على شاشة الحياة فى رمضان هذا العام ونود أن نوضح أن كافة المواد الدعائية التى نذيعها أو ننشرها أو تظهر فى الشوارع والخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الإنتاج معتمدة منهم للاستخدام ولا نحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم فى تعاقداتهم مع النجوم وبالنسبة لمسلسل لما كنا صغيرين فقد تم استلام المواد المعتمدة من شركة "ارت ميكرز " والتى يرأسها المنتج احمد عبد العاطى.

وأشار إلى أن مشاهد قناة الحياة تنتظره وجبة رمضانية جميلة تم اختيارها بعناية متمنيا رمضان كريم على كل المشاهدين.