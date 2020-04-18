شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى مقلد تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة: الوحدة الوطنية سلاحنا فى كل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الدكتورة ليلى مقلد بالتهنئة للأقباط ولجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد متمنية الخير والنماء والأمن والاستقرار للوطن الغالى ولشعب مصر العظيم.

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وأكدت مقلد فى تهنئتها، أن التاريخ سيحكم بالعلاقة الطيبة بين نسيج الأمة وجموع المسلمين والأقباط والذين يقفون صفا واحدا ويدا واحدة خلف الوطن لمواجهة التحديات والمؤامرات التى تواجه مصر من قوى الشر والإرهاب الذين استهدفوا اللعب على أوتار الوحدة الوطنية والعبث بمقدرات الوطن.

وأضافت مقلد، أن شعب مصر العصى على الانقسام أو الفصام، لا ينسى واجبات الحفاظ على الوطن ووحدته والتصدى لمن يريدون النيل من قوته وتشابك نسيجه التى لا تزيد الازمات خيوطه إلا متانة، مشددة على أن شواهد التاريخ تفصح عن أن وحدتنا الوطنية هى سلاحنا فى كل معاركنا، وهى صمام الأمان للعبور بالوطن لبر الأمان وتجاوز الازمات والمِحنَ.