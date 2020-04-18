الداخلية: رفع أي سيارة بطرق الكورنيش بداية من غدٍالأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
شددت وزارة الداخلية، على أنها اعتبارًا من غدٍ الأحد، سترفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش في المحافظات كافة، عقب بدء الحظر فى تمام الثامنة مساءً.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنها ستطبق قرارها بحزم مع أية سيارة تخالف قرارها بغلق طرق الكورنيش، وعدم السماح بانتظار السيارات بها.
وكانت الداخلية أعلنت عن إغلاق طرق كورنيش النيل وعدم السماح انتظار السيارات بها في المحافظات كافة، بداية من صباح الإثنين المقبل، مع توفير المسارات البديلة.
وذكرت الوزارة أن محافظات؛ القاهرة والجيزة وأسيوط مستثنين من قرار غلق الكورنيش، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.
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