أطباء المملكة المتحدة "يواجهون مصيرهم" وسط نقص بمعدات الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

تواجه المملكة المتحدة خطر نفاد المعدات الواقية التي تستخدمها أطقم المستشفيات، حيث أفاد نصف الأطباء العاملين في المناطق مرتفعة المخاطر بنقص الإمدادات، وذلك بحسب دراسة استقضائية أجرتها الجمعية الطبية البريطانية.

وووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت، أشار تقرير للجمعية إلى عجز في كميات الأردية الواقية ذات الأكمام الطويلة والنظارات الواقية في بعض المستشفيات الأكثر عرضة للخطر.

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وبلغ إجمالي من شاركوا في الدراسة 6000 شخص.

وذكر ثلثا المشاركين أنهم يواجهون نقصا في معدات حماية العيون، أو الافتقار إليها تماما.

وأخبر الأطباء الجمعية أنهم تركوا "ليواجهوا مصيرهم" وأنه لا ينبغي إجبارهم على الاختيار بين الاستمرار في العمل أو الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.