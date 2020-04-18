دراسة : فيروس كورونا ليس قاتلاً كما اعتقدنا

استندت عمليات الإغلاق التي طالت جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية على فرضية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد سيقتل مليوني أميركي، غير أن دراسة صدرت الجمعة تشكك في هذا الرقم، وفق ما نقلت وول ستريت جورنال.



وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الجديدة تدعم وجهة نظر المتشككين - وهى دراسة أولية أجراها فريق من

جامعة ستانفورد.



وكتبت أن النموذج الذي توقع وفاة هذا العدد من الأميركيين في غياب إجراءات صارمة لإبطاء الفيروس، افترض أن نسبة وفاة المصابين تترواح بين 1 و 3 في المئة، فيما وصل توقع منظمة الصحة العالمية إلى نسبة 3.4 في المئة.



ونقلت الصحيفة أن بعض الخبراء شككوا في هذا الافتراض، وأشاروا إلى أن الحالات المعروفة ليست على الأرجح سوى جزء صغير من العدد الحقيقي للإصابات، وبالتالي فإن ارتفاع معدلات وفيات الحالات يمكن أن يُستبعد بأحجام كبيرة.



ويشير مقال الصحيفة إلى أن جزء من العدوى التي لم يتم اكتشافها بعد بسبب نقص الاختبارات غير معروف، ما يكشف أن هناك احتمالا كبيرا للإصابة بالفيروس بشكل خفيف أو بدون أعراض لكثير من البشر.

