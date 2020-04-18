ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى فرنسا إلى 19323 حالة

أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323، وذلك منذ الأول من مارس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال جيروم سالومون إن السلطات في البلاد سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ761 حالة

يوم الجمعة.

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وانخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة في المستشفيات إلى أقل من 6000 لأول مرة منذ 31 مارس، ليعود إلى 5833، وهو رقم انخفض ​​بنسبة 3.2٪ خلال 24 ساعة مسجلا انخفاضا لليوم العاشر على التوالي، وفي الأوقات

العادية ، تبلغ سعة فرنسا 5000 سرير مجهز بمعدات الإنعاش.

ومع 19323 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19، تعد فرنسا رابع أكثر البلدان تضررا من المرض، خلف الولايات المتحدة 37000 حالة وفاة، وإيطاليا 23227، وإسبانيا 20043 حالة.

وتمثل هذه البلدان الخمسة ما يقرب من ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، والذي يتجاوز في هذه المرحلة 158000 وفاة.