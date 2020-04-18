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تجمع كبير ببنجلاديش في جنازة داعية إسلامي رغم كورونا

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حتشد عشرات آلاف الأشخاص اليوم السبت في بنغلاديش في جنازة أحد كبار الدعاة الإسلاميين، جبير أحمد أنصاري، في تحد للإغلاق الوطني المرتبط بجائحة فيروس وسط ارتفاع عدد الإصابات وفقا لموقع روسيا اليوم.

واتفقت الشرطة مع عائلة الداعية

المتوفي على مشاركة 50 شخصا فقط في الجنازة المقامة في قرية برتولا بمدينة السرايل شرق البلاد، لتفادي خطر انتشار الفيروس القاتل.

لكن رئيس الشرطة المحلية، شهدات حسين، قال

إن عناصر الأمن عجزوا عن وقف الحشود التي جاءت لتكريم أنصاري، الواعظ الشعبي ورئيس المعهد الديني والذي كان يبلغ من العمر 55 عاما وتوفي أمس الجمعة.

وصرح حسين، في حديث لوكالة "فرانس برس" إن "الناس جاؤوا في موجات" لحضور الجنازة، بينما توثق الصور آلاف الحاضرين يرتدي بعضهم كمامات طبية.

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