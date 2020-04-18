كورونا.. السلطات البريطانية تدعو لإعادة استخدام الملابس الواقية

انتقد أطباء ومسعفون السبت، الحكومة البريطانية بسبب ما قالته عن إمكانية إعادة استخدام المعدات الطبية الشخصية الواقية وسط تناقص الإمدادات المتاحة منها في أنحاء البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأصدرت الحكومة إرشادات جديدة للمستشفيات أمس الجمعة تقول إن الحاجة قد تقتضي استخدام بدائل السترات الكاملة المضادة للسوائل بما يشمل ملابس طبية يعاد استخدامها أو معاطف المعامل طويلة الأكمام.

وقال روب هاروود رئيس لجنة المستشارين في نقابة الأطباء البريطانية: "هذا الإرشاد اعتراف جديد بالوضع

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المزري الذي يجد بعض الأطباء والمسعفين أنفسهم فيه باستمرار بسبب إخفاقات الحكومة".

وأضاف: "يتم اقتراح أن تعيد الطواقم استخدام المعدات ويجب أن يكون ذلك نابعا من العلم والأدلة المثبتة وليس بناء على الإتاحة".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن الإرشادات صدرت لضمان معرفة الطواقم الطبية لما يفعلوه لتقليل الخطر إذا حدث نقص مشيرا إلى أن القواعد الجديدة لا تزال متسقة

مع المعايير الدولية.

وقال وزير الصحة مات هانكوك للجنة من النواب أمس الجمعة، إن البلاد تشهد نقصا في الملابس الطبية لكن هناك 55 ألفا في الطريق على أن تصل مطلع الأسبوع.

بدورها، قالت نقابة طبية لأعضائها إن من حقهم القانوني رفض العمل لتجنب المخاطرة بالإصابة بالمرض، ووصفت الوضع المتعلق بملابس ومعدات وأدوات الوقاية الشخصية بأنه "فضيحة وطنية".

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت، إن حصيلة الوفيات في المستشفيات البريطانية بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا زادت 888 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة ليصل الإجمالي إلى 15464 شخصا، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 114217.