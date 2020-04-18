في ذكرى تفجير السفارة الأمريكية ببيروت .. السفيرة الأمريكية تكرم الضحايا

في مثل هذا اليوم 18 أبريل عام 1983م، قامت عناصر إرهابية بتفجير السفارة الأمريكية في عين المريسة ببيروت وتسبب ذلك في مقتل 63 شخصًا في السفارة، كان أكثر من نصفهم من اللبنانيين العاملين بالمكان أو المارين مصادفة.

السفيرة الأمريكية تكرم ضحايا التفجير

كرمت السفيرة الأميركية بلبنان دوروثي شيا، اليوم السبت، الضحايا اللبنانيين والأميركيين الذين سقطوا في التفجير.

حادث التفجير

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دخلت في الصباح الباكر سيارة بيضاء إلى السفارة

الأمريكية ببيروت، وكان بداخل المبنى يدور اجتماع عالي المستوى بين عملاء مهمين للمخابرات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.

و فجأة اهتزت بيروت لصوت انفجار مزلزل، وعرف الجميع بعد قليل أن مركز ذلك الانفجار كان تلك السيارة البيضاء التي كانت محملة بمئات الكيلوجرامات من المتفجرات.

ضحايا التفجير

أطاح التفجير بقسم كبير من مبنى السفارة الأمريكية بلبنان،

ومعه أكثر من 60 قتيلًا، وكان أكثر من نصفهم من اللبنانيين العاملين بالمكان أو المارين مصادفة، لكن كان من ضمن الضحايا 16 أمريكيا، نصفهم من منتسبي CIA، كما أسفر التفجير عن أكثر من مائة جريح.

صفعة قاسية لأمريكا

كان هذا التفجير صفعة قاسية للولايات المتحدة الأمريكية، وخسارة ضخمة لجهاز مخابراتها القوي، وقد أشارت أصابع الاتهام إلى التنظيمات الإسلامية المدعومة من إيران، دون دليل قاطع يحسم الجدل حول هوية المنفذين الأكيدة، واتهمت الحكومة الأمريكية حركة حزب الله بأنها وراء التفجير ومقتل الأمريكيين ومن فيها.