دعا وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، السلطات التركية للإفراج المؤقت عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لديها في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.
وذكر موقع الحكومة الإيرانية، في بيان، أن فضلي أجرى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، سليمان صويلو، و"طالبه بالإفراج المؤقت عن الرعايا الإيرانيين المسجونين في تركيا في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا".
وأكد فضلي أن "تقديم الخدمات الحدودية بين إيرانوتركيا أصبح على مدى 24 ساعة دون توقف".
وأشاد فضلي بـ"المواقف التركية الجيدة" بشأن معارضة العقوبات الأحادية، وكذلك تسهيل مرور الشاحنات الإيرانية.
وفي المقابل أعلن أنه سيوعز بتسهيل مرور الشاحنات التركية عبر الأراضي الإيرانية مع مراعاة البروتوكولات الصحية.
وأعرب وزير الداخلية الإيراني عن أمله بأن يكون هذا الوباء فرصة للتعاون والتضامن وتبادل التجارب والتقاربببين دول المنطقة، إلا أنه أبدى أسفه من أن بعض البلدان الغربية وخاصة الولايات المتحدة "فشلت في هذا الامتحان ولم تقدم أداء جيدا في هذا الاختبار للتعاون والتنسيق".
وشدد على أن الولايات المتحدة لم تتعاون مع إيران بل شددت في هذه الظروف "حظرها الجائر حتى شمل المجالات المرتبطة بوباء فيروس كورونا".
من جانبه، أعرب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حسب البيان الإيراني، عن "ارتياحه للنجاح الذي حققته إيران في احتواء فايروس كورونا، وأكد ضرورة تبادل التجارب والتعاون بين البلدين في هذا المجال".
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تدعو السلطات التركية للإفراج المؤقت عن الإيرانيين المحتجزين لديها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.