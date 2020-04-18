طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران، قبل تصاعد العنف الإيراني وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط. وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يمكننا المخاطرة بالسماح لإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى وكلائها»، مضيفاً أن إيران أطلقت العام الماضي الصواريخ البالستية على جيرانها، واعتدت على ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية. وكانت الأمم المتحدة فرضت حظرًا على توريد الأسلحة لإيران خلال عامي 2006-2007، ومن المقرر أن ينتهي الحظر بعد 6 أشهر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تطالب بتمديد حظر الأسلحة لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.