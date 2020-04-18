الجزائر: لا صحة لتنحية واعتقال ضباط

فندت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر قطعيا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص معلومات مغلوطة وشائعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية وإدارات عليا بالجيش. وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني أمس إن «هذه الدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وهي محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس».



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