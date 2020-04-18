قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من كوفيد-19.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة «إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه. لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينج ستريت».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون تواصل مع بعض وزرائه خلال تعافيه من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.