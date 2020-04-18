تركيا الأعلى بالشرق الأوسط بـ 82 ألف إصابة بكورونا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، السبت، ليصل 82 ألف حالة، ما يجعلها البلد الأكثر تأثرا بالوباء العالمي على مستوى بلدان الشرق الأوسط، متخطية إيران لأول مرة التي بلغت فيها الإصابات بمرض كوفيد-19 80868 إصابة.

في التفاصيل، أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالجائحة في البلاد ارتفع إلى 82329 حالة، مضيفا أن بلاده سجلت زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

كما أشار قوجة إلى أن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890.

فيما تعافى 1822 مريضا حتى الآن، وبلغ عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة إلى 40520.

بدورها، أفادت وزارة الداخلية بأنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت.