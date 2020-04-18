إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 أبريل 2020 08:10 مساءً - قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد وفيات كوفيد-19 في إيطاليا ارتفع اليوم السبت بواقع 482 وفاة في أقل معدل زيادة يومية منذ 12 أبريل نيسان كما استقر عدد الإصابات الجديدة مسجلا 3491 حالة.

وزادت وفيات جائحة كورونا في إيطاليا 575 حالة أمس الجمعة مقابل 525 يوم الخميس بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلا مسجلا 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق.

تراجع مستقر في الأرقام

وبهذه الأعداد من الوفيات والإصابات يستمر الوضع المستقر بشكل كبير في البلاد على مدى 13 يوما ماضية.

والأعداد أقل بدرجة كبيرة من مستويات الذروة المسجلة في أواخر مارس آذار لكن اتجاه التراجع لم يتقدم كما كان مأمولا على نطاق واسع في الدولة التي تشهد إغلاقا منذ قرابة ستة أسابيع.

ويمثل العدد المعلن للوفيات اليوم السبت أقل معدل زيادة يومية منذ الأحد الماضي عندما سجل 431.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد المتوفين في البلاد منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط ارتفع إلى 23227 وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات بالعالم بعد الولايات المتحدة. وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 175925.

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وفيات خارج الأرقام الرسمية

وفي إحدى دور رعاية المسنين الكبرى في إيطاليا، اضطرت السلطات لفتح تحقيق بعد تسجيل وفاة 200 نزيل منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد قبل أشهر.

فقد ذكرت تقارير إعلامية أن محققين صادروا وثائق من مقر حكومة لومبارديا الإقليمية في ميلانو، تفيد بوفاة نحو 180 شخصا في دار رعاية “بيو ألبيرغو تريفولتسيو” في ميلانو حصلت منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

كما تم تم ضبط السجلات الطبية للدار، من أجل تحديد ما إذا كان إهمال الموظفين قد تسبب في انتشار الفيروس بين النزلاء ووفاة عدد كبير منهم، حيث يعتبر “بيو ألبيرغو تريفولتسيو” أحد أكبر دور الرعاية في أوروبا، ويوفر أماكن إقامة لآلاف الأشخاص.

ومعظم الوفيات في دور الرعاية لم تدرج في الإحصائيات الرسمية، ويشتبه بعض الأطباء في أن العدد الحقيقي للوفيات في إيطاليا قد يكون ضعف الرقم الرسمي المعلن.