جامعات مصر تقرر استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر، السبت، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، واستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية.
وأقر المجلس استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى الخميس الموافق 30/4 لكل الفرق الدراسية.
وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أنه يستبدل بإجراء الامتحانات- بناء على قرار من مجلس الجامعة- أحد البديلين الآتيين، الأول إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل.
ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل، وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة.
وأكد المجلس على التزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أو أنها تعد مجرد نقل لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية.
وأشار المجلس إلى أنه في حال عدم قبول الرسالة البحثية أو المقالة البحثية– المشروع بحثى– بحث مرجعي، التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم اجتيازه الاختبار الإلكتروني- تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك، شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة.
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