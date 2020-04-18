اليوبي: 616 حالة كان مشكوكا في إصابتها جاءت نتائج تحاليلها سلبية

قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إنه تم استبعاد في 24 ساعة الأخيرة، 616 حالة كان مشكوك إصابتها فيروس كورونا المتسجد كانت نتائج تحاليلها سلبية.

وأضاف المتحدث خلال التصريح اليومي حول الحالة الوبائية للمغرب، اليوم السبت، أنه تم استبعاد منذ الثاني من شهر مارس الماضي تاريخ وصول الوباء إلى المغرب 11004 حالة.

وكشف المتحدث أن أغلب الحالات يتم اكتشافها عبر التتبع الصحي للمخالطين هذه العملية التي شملت 13562 مخالط، 7026 لازالوا تحت الحجر الصحي، و1331 حالة تم تأكيد إصابتها 92 حالة منها في 24 ساعة الأخيرة أي بنسبة 67 في المائة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في المغرب وذلك بتسجيل121 حالة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 2658 حالة ووفاتين و137 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة.