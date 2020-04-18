اليوبي يعلن ظهور بؤرتين جديدتين في طنجة ..وحدة صناعية ومحيط عائلي

أعلن محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم السبت، ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا بمدينة طنجة بمحيط عائلي ووحدة صناعية.

وقال المتحدث خلال التصريح الصحافي اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب أن البؤرتين الجديدتين اللتان تم تسجيلهما ظهرت في كل واحدة منهما 9 حالات إصابة مؤكدة.

وأضاف المحدث أن البؤر التي تم تسجيلها قبل أيام في كل من الدار البيضاء ومراكش والناظور وفاس لم تُسجل فيهم أي حالة باستثناء بؤرة الدار البيضاء التي عرفت تسجيل حالة واحدة إضافية.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في المغرب وذلك بتسجيل121 حالة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 2658 حالة ووفاتين و137 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة.