كورونا…جهتا الدار البيضاء ومراكش تحتلان الصدارة ب53 % من مجموع الحالات المسجلة وطنيا

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم السبت، أن جهة الدار البيضاء السطات لازالت تحل الصدارة من حيث عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا تليها جهة مراكش آسفي.

وقال محمد اليوبي إن جهتي الدار البيضاء السطات ومراكش آسفي سجلتا مجتمعتين 53 في المائة، 27 في المائة للأولى و26 في المائة للثانية على التوالي، في حين احتلت جهة مكناس فاس المرتبة الثالثة بـ14 في المائة، ثم طنجة تطوان الحسمية بـ11 في المائة وجهة الرباط القنيطرة بـ10 في المائة.

وأضاف المتحدث أن جهتي كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء لم تعد بهما أي حالة متكفل بها بعد شفاء جميع الحالات التي كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا في المغرب وذلك بتسجيل121 حالة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 2658 حالة ووفاتين و137 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة.