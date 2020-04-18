أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 121 حالة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة الحالية إلى 2685 حالة سُجلت منذ وصول الفيروس إللى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..121 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة إلى 2685 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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