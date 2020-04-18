الحكومة: تمديد الطوارئ سيعرف استمرار جميع إجراءات المرحلة الأولى وسنوفر احتياجات المواطنين في رمضان

كشفت وزارتا الصحة والداخلية، اليوم السبت، على أن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات، اليوم، ستعرف استمرار جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى من حالة الطوارئ الصحية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك، حمايةً للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.

وقال بلاغ مشترك للوزارتين أن “المرحلة الثانية من الطوارئ الصحية ستعرف مواصلة الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع”.

وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر ذاته إلى أن السلطات العمومية تهيب بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها.

وأعلنت الحكومة تمديد “حالة الطوارئ الصحية” لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020، وذلك في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة.