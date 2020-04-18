المغاربة سيقضون شهرا إضافيا تحت الحجر..السلطات العمومية تمدد رسميا الطوارئ إلى غاية 20 ماي الموازية لليلة القدر

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم السبت، بشكل استثنائي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك إلى غاية 20 ماي المقبل.

وبمقتضى هذا القرار، سيمضي المغاربة شهرًا إضافيًا تحت الحجر الصحي، ضمنها قرابة ثلاثة أسابيع من شهر رمضان.

وكان مجلس حكومي، انعقد مساء يوم 22 أبريل الماضي، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطني، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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وحدد المرسوم مدة حالة الطوارئ، وقال إنها تمتد من يوم 20 مارس 2020، وتنتهي في الساعة وبمقتضى السادسة من مساء يوم 20 أبريل المقبل، أي يوم الاثنين المقبل.

ويؤهل مشروع المرسوم، السلطات العمومية المعنية، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل، “عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم”، و”منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى”.

ويتعلق الأمر أيضا، بـ”منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص”، و”إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة”.