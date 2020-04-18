سلطات طنجة تغلق معمل “القمرون” بصفة مؤقتة بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف العاملين

قررت السلطات المحلية اليوم السبت، بطنجة، إغلاق معمل “القمرون” بصفة مؤقتة، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف العاملين.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن السلطات قررت إغلاق المعمل الموجود في منطقة الصناعية المجد، بعد تسجيل 10 إصابات على الأقل في صفوف العاملين والمسؤولين، فيما تم إخضاع عدد من المخالطين للحالات المؤكدة إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وإجراء تحاليل مخبرية لهم للتأكد من إصابتهم أو عدمها.

وأكد عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس جماعة طنجة، حسن بلخيضر في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إغلاق السلطات لمعمل “القامرون” بعد تسجيل إصابات بالفيروس داخله.

وكان المعمل قد سجل خلال الأسبوع الماضي، إصابات مؤكدة في صفوف العامين والمسؤولين في المصنع، بعدما نقلت إحدى العاملات العدوى لعدد من زملائها.