العرائش.. قلق بسبب عدم اكتشاف مصابين بكورونا إلا بعد وفاتهم

يسود قلق كبير وسط ساكنة مدينة العرائش، بسبب عدم اكتشاف إصابة شخصين بفيروس كورونا إلا بعد وفاتهما.

وعلم “اليوم 24″، أن هيئات سياسية وحقوقية تتجه لتحميل المسؤولية إلى أطر طبية بالمدينة “غير مؤهلة لتشخيص المرض، ولم تقم بتوجيه المريضين إلى الخلية المكلفة بمتابعة الحالات المشكوك في أمرها، خصوصا وأن المتوفين زارا أطباء بالمدينة اثر ظهور أعراض المرض عليهما” تقول مصادر الموقع.

كما علم “اليوم 24″، أن والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، دعا إلى فتح تحقيق، بخصوص معمل لتصبير السمك، تحول إلى بؤرة للمرض، بعدما سجل إصابة عدد من الحالات.

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مخاوف ساكنة العرائش، سوف تزداد بعدما تأكد أن المصاب الأول بقي يصول ويجول في حي الوفاء ذي الكثافة السكانية، حاملا معه الفيروس، أياما قليلة قبل وفاته يوم 25 مارس.

كما أن الفتاة العشرينية، التي كانت تشتغل بمعمل لتصبير السمك بمدينة العرائش، والتي توفيت يوم الثلاثاء الماضي، بقيت تشتغل داخل وحدة صناعية لتصبير السمك، وتستقل وسيلة للنقل العمومي إلى جانب عاملات أخريات، تبين بعد وفاتها إصابة سبعة من زميلاتها بالفيروس.

يذكر أن عاملات مصنع لتصبير السمك، الذي يشغل ما يقرب من 3000 من اليد العاملة، كن قد خضن إضرابا إنذاريا يوم الاثنين 30 مارس، مباشرة بعد ظهور أول حالة بمدينة العرائش، وطالبن بالتوقف عن العمل قبل أن يتم “إقناعهن” بمواصلة العمل.