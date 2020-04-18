نسبة وفيات كورونا في البلاد ترتفع بـ8.6%.. والحصيلة تبلغ 164

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن تسجيل 12 حالة وفاة و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 13265 إصابة من بينها من 164 وفاة.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9337 وصفت حالتهم بسيطة، 145 متوسطة 164 خطيرة 113 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، 3456 شخصًا تماثلوا للشفاء".
ووفقًا للوزارة فإن نسبة الإصابات الخطيرة انخفضت بنسبة 2.4%، فيما ارتفعت حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" بنسبة 8.6%.
ولفتت الوزارة إلى أن 586 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7130 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1989.
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