القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصابت قوّات الاحتلال الإسرائيليّة، مساء اليوم السبت، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني والمطاطي، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز ما أدت لعشرات حالات الاختناق بين الشبان، عقب اقتحام الاحتلال لقرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا وابلًا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 3 شبان، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم نساء وأطفال".
وأضاف شتيوي، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل العميد عبد اللطيف القدومي وعبثوا بمحتوياته واستخدموه ثكنة عسكرية للقناصة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يقتحم كفر قدوم وإصابة 3 شبان في مواجهات اندلعت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.