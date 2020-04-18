المغرب يمدد "الطوارئ الصحية" إلى 20 مايو المقبل

السبت 18 أبريل 2020

قررت الحكومة المغربية، السبت، تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى 20 مايو المقبل.



القرار جاء خلال اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني بحضور كل من وزيري الداخلية والصحة لمتابعة إجراءات مكافحة الفيروس، وفق وكالة الأنباء المغربية.

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2670 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 137، فيما وصل عدد المتعافين إلى 298 حالة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم، كما سارع إلى إغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.