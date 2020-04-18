اليمن.. توزيع 25 قارب للصيادين الاشد فقرا في مديرية الخوخة

السبت 18 أبريل 2020

دشنت مؤسسة غطاء الرحمة للتنمية ،اليوم، توزيع 25 من القوارب الشراعية للصيادين الاشد فقرا في مديرية الخوخة والمناطق المجاورة لها بمحافظة الحديدة بدعم وتمويل من جمعية الحكمة الكويتية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



Advertisements

وخلال التدشين، عبر مدير مديرية الخوخة عمر سالم وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية سالم عليان ، عن شكرهما لجهود مؤسسة غطاء الرحمة وجمعية الكويت الحكمة الكويتية لما يقدموه من مشاريع وانشطة انسانية تلامس احتياجات المواطنين ضمن سبل متعددة للعيش من خلال مشاريع توزيع قوارب الصيد وغيرها من المشاريع والأنشطة الخدمية لابناء الساحل الغربي .

ويأتي هذا النشاط في إطار المرحلة الرابعة من توزيع 200 قارب شراعي للصيادين الفقراء في المنطقة ضمن مشروع تعزيز سبل العيش .